Domani, sabato 23 novembre, alle ore 17,30 presso il Museo Marca di Catanzaro, si terrà il primo di una serie di appuntamenti pomeridiani, organizzati e ideati da Salvatore Sangiuliano di “Annozero Eventi”, in collaborazione con la Mondadori Book Store di Catanzaro ed il Rotary Club Catanzaro 2000.

La prima ospite sarà l’astrofisica Sandra Savaglio, docente Unical, che ha conquistato la copertina della prestigiosa rivista Time. L’astrofisica durante la mattina sarà ospite del liceo scientifico “Sicialini” di Catanzaro e durante il pomeriggio presenterà il suo libro dal titolo “Tutto l’universo per chi ha poco spazio-tempo”. In occasione dell’incontro, i partecipanti potranno degustare un tè e assistere alla presentazione del libro in compagnia dell’autrice, in una location di grande fascino come il Museo Marca.

L’ingresso è gratuito.