Le vittime della violenza di genere sono italiane nell’80,2% dei casi, e gli autori sono italiani nel 74% dei casi. E l’82% delle volte chi fa violenza su una donna non deve introdursi con violenza nell’abitazione, ha le chiavi di casa o gli si apre la porta. E’ infatti quasi sempre il compagno o un conoscente. E’ questa la fotografia della violenza di genere in Italia, emersa ieri, a Milano, nel corso della presentazione dell’iniziativa della Polizia di Stato denominata “Questo non è amore 2019” che fa il punto sul fenomeno. Ogni 72 ore in Italia una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza, solitamente il suo partner; 3 femminicidi su quattro avvengono nell’abitazione; il 63% degli stupri è commesso da un partner o ex partner. Oggi le donne tornano di nuovo in piazzxa contro la violenza sulle donne. E lo fanno a due giorni dalla Giornata internazionale che si celebra lunedì prossimo.

redazione@giornaledicalabria.it