La Scuola territoriale di formazione della Camera Penale “Alfredo Cantafora” di Catanzaro ha promosso questo pomeriggio un evento formativo su ergastolo ostativo tra diritto e ragione di stato.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di affrontare un tema di grandissimo attualità oggetto di riflessione e dibattito non solo per la classe giudica ma per l’intera società.

Al centro del convegno, al quale hanno partecipato qualificati professionisti, il rapporto tra la funzione rieducativa della pena e la concreta possibilità della sua attuazione.