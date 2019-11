Rosa finalmente al completo per Gianluca Grassadonia, tecnico del Catanzaro, in vista del derby di domenica a Vibo Valentia in programma alle ore 17,30. Recuperati gli infortunati Bianchimano e De Risio ma difficilmente saranno in campo. Idem Urso. Mister Grassadonia dovrebbe confermare l’undici che ha affrontato e battuto il Catania. Sarà 3-5-2 ed il tecnico dovrà scegliere due attaccanti tra Kanoute, Nicastro e Fischnaller. Anche Giannone si gioca le sue carte, Bianchimano andrà in panchina.

Grassadonia avrà il compito di rendere inoffensivo il sistema della Vibonese. La squadra di Modica punta su schemi, aggressività e velocità, un’impronta chiara fornitole dal tecnico siciliano. La Vibonese segna molto ma in difesa lascia a desiderare, spetterà al Catanzaro saperne approfittare. Rossoblu’ migliore attacco del girone ma mancherà Nicolas Bubas espulso a Potenza, assenza notevole. Modica sta pensando di impiegare in porta l’ex Riccardo Mengoni.

Sarà il trentunenne Marco Ricci della sezione AIA di Firenze ad arbitrare il derby tra Vibonese e Catanzaro, in programma domenica al “Luigi Razza” con inizio alle ore 17.30. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e Simone Teodori di Fermo.

Attesa derby leggermente in tono minore rispetto agli anni scorsi ma lo stadio Luigi Razza sarà comunque gremito, numerosa e rumorosa la rappresentanza catanzarese che assieperà il riqualificato settore ospiti. Insidia pioggia, in Calabria allerta per le copiose precipitazioni previste per domenica pomeriggio, Vibo Valentia compresa.

