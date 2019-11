Il Crotone perde a Benevento per 2 a 0. Decidono il calabrese Nicolas Viola all’11’ su calcio di rigore e Riccardo Improta al 4′ di recupero. Squali battuti nello scontro diretto, il match clou di questo turno in serie B. che premia i sanniti sempre piu’ al comando. I rossoblu’ calabresi ora scivolano a meno 6 dalla capolista ma mister Stroppa lo aveva detto in settimana: “Si tratta di una gara importante ma non decisiva per il futuro”.