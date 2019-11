Limitazioni al transito lungo un tratto dell’A2 autostrada del mediterraneo e della Ss 18 a Pizzo (Vv). Sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo è temporaneamente chiuso l’ingresso allo svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro, a causa dell’allagamento e per la presenza di detriti sul piano viabile. La statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa dell’allagamento della sede stradale al km 421,300 a Pizzo in provincia di Vibo Valentia. Il traffico viene deviato lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo dallo svincolo di Pizzo (SS 18 km 422,900) allo svincolo di Lamezia Terme (SS 15 km 375,800) in entrambe le direzioni.