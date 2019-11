Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di lunedì a Pizzo Calabro. A causa della pioggia che si è abbattuta nelle ultime ore su tutto il Vibonese, un torrente ha rotto gli argini allagando l’abitazione e l’agrumeto di due anziani in contrada Pirari. Ad intervenire prontamente sul posto sono stati i carabinieri della locale Stazione che hanno evitato il peggio. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, i militari dell’Arma hanno quindi tratto in salvo i due anziani rimasti intrappolati, portandoli al sicuro in attesa che possano fare rientro nella propria abitazione al momento inagibile.

