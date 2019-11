“Callipo? Smentisco qualsiasi accordo con il Pd in Calabria”. Così il capo politico del M5s Luigi Di Maio ad Agorà su Rai 3 dove ribadisce: “Quando parlo con Grillo e ci confrontiamo sulle questioni di governo locali siamo tutti e due d’accordo che si può convergere sui temi ma che non possiamo sostenere il candidato di un partito. Se facciamo convergenza sui temi va bene ma non si mai parlato di patti, Ulivi o contro-Ulivi”.

redazione@giornaledicalabria.it