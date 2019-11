Tre arresti per sequestro di persona, lesioni e minacce

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre pluripregiudicati: due fratelli residenti a Briatico, con diverse denunce e precedenti anche per 416 bis (associazione di tipo mafioso), e un imprenditore bergamasco, di Ponteranica, gravato da condanna per reati tributari. Quest’ultimo, che opera nel settore della vendita e noleggio di auto, si era rivolto ai due fratelli per recuperare dei crediti. I fatti risalgono alla mattina di domenica 6 ottobre quando, nel pieno centro di Bergamo, i due fratelli calabresi hanno aggredito, picchiato, rapinato di un telefonino, minacciato e poi rapito, un pregiudicato bergamasco in affari con un sessantatreenne residente a Dalmine, anch’egli gravato da diversi reati tributari e riciclaggio, che aveva contratto un debito nei confronti del presunto mandante dei due aggressori. Sempre sotto la minaccia di un coltello e delle continue percosse, i malviventi si sono fatti accompagnare dalla vittima presso l’abitazione del debitore per incassare il credito, pari a oltre 12 mila euro.

