Mascaro: “Ora a Lamezia una Giunta autorevole”

“Trascorse 48 ore dal turno elettorale di ballottaggio, sento anzitutto il bisogno di ringraziare tutti coloro che si sono recati alle urne nonostante le cattive condizioni climatiche, con l’auspicio che si possa avere in futuro maggiore affluenza essendo l’effettivo esercizio del voto indispensabile momento di partecipazione alla vita democratica di una Comunità”. Lo scrive Paolo Mascaro dopo la rielezione a sindaco di Lamezia. “Sento, altresì, il bisogno – prosegue – di ringraziare i tanti che hanno ritenuto di condividere il nostro progetto che ha spalancato le braccia a tutti coloro che, prescindendo dalle reciproche ideologie politiche, intendevano ed intendono porre in maniera disinteressata le proprie competenze ed il proprio impegno al servizio della collettività. Inutile dire che detto progetto, condiviso sin dall’inizio da tutti i candidati, continuerà ora nei successivi passaggi, a partire dalla formazione di una Giunta competente, autorevole ed appassionata, espressione delle più positive componenti della società, libera da steccati e recinti, ben sapendo che ciò che è stato più volte ribadito in campagna elettorale non può restare lettera morta e bisogna, quindi, avere il coraggio di andare al di là delle reciproche appartenenze”.

