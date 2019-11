Commissari Asp e Ao, manca l’intesa, deciderà il Governo

Il commissario ad acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli, è pronto a inviare i nomi di quattro nuovi commissari di Asp e Ao al governo nazionale, al quale spetta la nomina definitiva ai sensi del “Decreto Calabria”. Il dato, anticipato mercoledì mattina da alcuni organi di informazione, è stato confermato dallo stesso commissario Cotticelli, mercoledì mattina, parlando con alcuni giornalisti a margine di un’iniziativa nella sede della Regione. I nomi saranno inviati al governo nazionale senza l’intesa con la Regione, prevista sempre dal “Decreto Calabria”, ma come facoltativa e non vincolante. I nuovi commissari individuati dalla struttura commissariale sono Daniela Saitta per l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Giuseppe Giuliano per l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Giuseppe Zuccatelli per le due aziende ospedaliere di Catanzaro, il “Pugliese Ciaccio” e il Policlinico universitario “Mater Domini”, Iole Fantozzi per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. “Per la decisione del governo – ha poi spiegato Cotticelli – adesso ci vogliono i tempi tecnici, entro 10 giorni, e poi c’è tutto l’iter con il Consiglio dei ministri che deve ratificare le nomine, poi ci sarà la registrazione alla Corte dei Conti. Contiamo di partire prima di Natale”.

