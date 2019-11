E’ stata riaperta al traffico ferroviario la linea ferroviaria Lamezia Terme–Catanzaro Lido, chiusa domenica scorsa per i danni causati dal maltempo. “Una quarantina i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici- comunica RfI – che hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare l’infrastruttura e ristabilire le normali condizioni per la circolazione dei treni. E’ stato il Regionale 3818, in partenza da Catanzaro Lido alle 5.48 e diretto a Lamezia Terme Centrale, il primo treno a transitare sulla linea. Durante lo stop – si ricorda – l’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostitutivo con bus”. Un treno era rimasto bloccato in una galleria a causa dell’acqua che aveva invaso i binari all’altezza di Marcellinara.

