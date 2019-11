Camera di Commercio e Unimercatorum, a Catanzaro presentata l’offerta formativa

La Camera di Commercio di Catanzaro e l’Università Mercatorum hanno siglato la convenzione che permetterà all’Ateneo di promuovere la propria offerta formativa attraverso un proprio sportello informativo situato all’interno della sede camerale nonché di consentire agli studenti di sostenere gli esami in loco.

L’accordo, assieme all’ampia offerta formativa dell’Università, è stati presentato nella giornata di mercoledì nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte Daniele Rossi e Maurizio Ferrara, rispettivamente presidente e segretario generale della Cciaa catanzarese, Raffaele Bonanni, già segretario generale della Cgil e docente di Diritto del Lavoro, l’on. Giovanni Ricevuto, componente del Gruppo di Coordinamento dell’Università Mercatorum ed ex sottosegretario al Miur, e Kristina Chimanskaia, docente e referente dell’Ei-point di Catanzaro.

«Assieme al segretario – ha spiegato Rossi introducendo l’incontro – abbiamo fortemente voluto stringere la collaborazione con l’Università Mercatorum perché l’impostazione che emerge dai corsi formativi offerti è in linea con quelle che sono le finalità che ci siamo prefissi nella gestione dell’Ente camerale: apertura al territorio e alle sue esigenze, sostegno concreto alle esigenze delle imprese e quindi del tessuto economico, attenzione concreta all’evoluzione dei mercati stranieri che possono rappresentare una grande opportunità per le imprese locali. Questa impostazione comune è una base solida per sviluppare una collaborazione sinergica capace di dare alle imprese forza lavoro adeguatamente formata per le proprie specifiche richieste, il che significa aumentare sostanzialmente le assunzioni dei nostri laureati».

«Come ha sottolineato il presidente – ha aggiunto Ferrara – l’offerta formativa tarata sul territorio è un valore aggiunto a cui volevamo dare risalto. Ecco perché questo protocollo d’intesa con l’Università Mercatorum risulta particolarmente interessante per la nostra provincia e quindi per la Camera di Commercio. Inoltre, la possibilità di sostenere gli esami in loco che grazie a questo accordo viene concessa agli studenti, è un’ulteriore agevolazione per gli iscritti che, oltre a poter gestire in piena autonomia lo studio e la fruizione delle lezioni, non avranno neanche l’impegno pratico ed economico di spostarsi in altre sedi».

L’offerta formativa è stata presentata, nel dettaglio, da Bonanni: «Sottoscrivo in pieno le parole del presidente Rossi e aggiungo che c’è una sfasatura evidente tra il sistema formativo, scolastico o universitario, e quello delle imprese. Il mondo del lavoro si trasforma quotidianamente e non possiamo continuare a formare i giovani con impostazioni ormai superate. Il sistema universitario deve essere quindi capace di innovarsi: ecco perché nell’impostare la nostra offerta formativa, abbiamo cercato di affiancare, ai tradizionali Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica e Gestionale, Economia Aziendale, Scienze Giuridiche e Scienze del Turismo, abbiamo affiancato corsi specificamente ispirati al territorio come Lingue e Mercati, Gastronomia, Ospitalità e Territorio, Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema e Design del Prodotto e della Moda, finalizzati a rispondere alle esigenze delle imprese locali e a voler sviluppare le prerogative della Calabria che necessitano di un approccio sempre più professionale e strutturato».

Innovazione nell’offerta formativa, ma anche nelle possibilità di fruizione della stessa sono stati i temi affrontati da Ricevuto: «Il sistema delle imprese – ha detto – e quello del lavoro devono essere da noi sollecitati costantemente. Per questo la sinergia con le Camere di Commercio risulta determinante per amplificare e migliorare di continuo il nostro lavoro e la formazione che offriamo. Il sistema universitario tradizionale continua a indurre gli studenti ad adattare la propria vita ad esso, noi facciamo il contrario e ci adattiamo alle esigenze, sempre diverse, dei singoli studenti. Costruiamo la formazione in maniera pressoché sartoriale sulle esigenze di ognuno e diamo quindi possibilità a tutti quanti di raggiungere l’obiettivo in maniera agevole e senza difficoltà logistiche».

L’Università Mercatorum e la sua piattaforma di e-learning sono fruibili da chiunque, alcune categorie hanno poi diritto ad accedere a sconti sulla retta annuale in funzione di specifiche convenzioni: «Il rapporto con il territorio – ha spiegato Chimanskaia – si concretizza anche attraverso l’ampia possibilità di accesso che l’università concede a chi vuole iscriversi: innanzitutto le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, proprio perché le lezioni sono sempre disponibili sulla piattaforma online, così com’è possibile in qualsiasi periodo dell’anno alle sessioni d’esame. I costi di iscrizione, poi, sono significativamente abbattuti qualora si appartenga ad alcune categorie come i dipendenti camerali e i loro congiunti, i titolari di imprese iscritte alla Camera di Commercio e i loro parenti più prossimi, le donne incinte, i giovani tra 17 e 20 anni alla prima immatricolazioni, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e ad altri Enti».

