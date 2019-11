Il movimento delle Sardine arriva anche a Cosenza. Sabato prossimo, 30 novembre, alle 19 è in programma la manifestazione Sardine a Cosenza – La Calabria non si lega (per #stutarlitutti) “sull’onda – è detto in un comunicato – delle altre manifestazioni che si stanno tenendo in tutta Italia. Il movimento calabrese è in stretto contatto con i ragazzi che hanno dato vita alla prima grande manifestazione delle Sardine a Bologna, in piazza Grande”. “L’ultima volta che Salvini e venuto a Cosenza, il 24 settembre scorso – si aggiunge nella nota – non è riuscito ad inaugurare la nuova sede elettorale della Lega situata sul corso principale della città. Ritardi sulla tabella di marcia, venne detto, ma in realtà, tra i motivi, c’erano i quasi tremila manifestanti scesi per strada ad attenderlo per contestarlo e contestare la sua politica fondata sulla divisione e sulle bugie. Al grido di ‘stutamu Salvini’ (spegniamo Salvini) i cosentini fuori dal Teatro Morelli facevano molto più rumore di quelli dentro, veramente pochi, arrivati ad accoglierlo. Dopo la straordinaria partecipazione al flash mob di Bologna e di Modena e ai tanti altri che si stanno organizzando a catena in moltissime piazze d’Italia, abbiamo deciso di organizzarne uno anche a Cosenza, per scongiurare i possibili scenari politici pro-Salvini che si potrebbero delineare in vista delle prossime elezioni regionali”, aggiungono gli organizzatori.

