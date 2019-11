Stretto di Messina, fumo a bordo del traghetto: tutti in salvo

Intervento della Guardia costiera di Messina e Reggio Calabria per diverse ore mercoledì impegnata nelle attività di assistenza e soccorso dei passeggeri a bordo della nave traghetto “Villa San Giovanni” con principio di incendio a bordo. È stato il locale centro Vts, che ha il compito di controllare e monitorare il traffico nello Stretto di Messina, a notare nelle prime ore del pomeriggio un’abbondante scia di fumo bianco provenire dalla fiancata della nave. Una volta contattato il comando di bordo che confermava l’emergenza, è stato avviato il dispositivo di soccorso con l’impiego di tre motovedette della Guardia Costiera e della unità navale M03 dei vigili del fuoco, nonché allertato un rimorchiatore di stanza nel porto di Messina. La nave è stata raggiunta dai mezzi di soccorso e, allo scopo di prevenire e scongiurare pericoli per la vita umana, si è provveduto a mettere in salvo tutti e 22 i passeggeri trasbordandoli sulla motovedetta della classe 200 ed a sbarcarli nel porto di Reggio Calabria dove, ad attenderli, vi era personale sanitario del Suem 118. Il traghetto, scortato dalle unità di soccorso, è stato condotto dal rimorchiatore Megrez nel porto di Reggio Calabria, dove immediatamente si è provveduto a sbarcare i mezzi pesanti presenti a bordo ed ad effettuare le prime verifiche del caso. Grazie all’azione del personale dei vigili del fuoco, intervenuto sul posto, con il nucleo Sommozzatori e propri mezzi antincendio, sono stati ispezionati i locali interessati e alla definitiva messa in sicurezza.

