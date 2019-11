Regione, sabato la “Giornata regionale dei musei”

“Dai spazio all’arte”: è questo il leit motiv che accompagnerà la seconda “Giornata regionale dei musei di Calabria”, in programma sabato prossimo, 30 novembre. L’iniziativa, alla quale hanno aderito otre 70 musei tra quelli nazionali, regionali, comunali e privati presenti sul territorio, è stata presentata giovedì mattina in una conferenza stampa alla quale ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Maria Francesca Corigliano: l’ingresso ai musei sabato è gratuito. “Lo scorso anno – ha ricordato Corigliano – abbiamo istituito questa Giornata regionale dei musei con l’obiettivo, aderente alla strategia messa in campo dal presidente Mario Oliverio, di valorizzare la presenza dei musei nella regione come luoghi di cultura che vanno maggiormente conosciuti, suscitando l’attenzione di un pubblico che non è quello consueto dei musei. L’aspetto più interessante – ha proseguito l’assessore regionale – è che ogni museo aderente ha organizzato degli eventi, mi piace sottolineare soprattutto l’allestimento in molte strutture di laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi. In questo modo si può far veicolare il messaggio per cui il museo è un luogo di interazione attiva e non solo il custode di testimonianze del passato”. L’assessore Corigliano ha quindi rivolto “un invito ai calabresi a visitare i nostri musei, a mettersi in movimento sabato, approfittando anche della gratuità dell’iniziativa, e a fare incursioni in territori per loro inediti. Questa seconda ‘Giornata regionale dei musei di Calabria’ avrà un’importante finestra anche sui social, in modo rendere questa iniziativa globale”.

