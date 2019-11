Renzi va all’attacco sul caso Open. “Quello che è accaduto costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese. Il messaggio alle aziende è: non finanziate Italia Viva se non volete passare guai” e annuncia: ‘”Presenterò due denunce penali e due azioni civili. Lo farò volutamente a Firenze e sono certo che i magistrati di questa città saranno solerti nel difendere il mio diritto alla giustizia. Ho criticato l’invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la diffusione di miei documenti privati personali” Sono state depositate dall’avvocato Federico Bagattini le tre denunce annunciate su Fb da Matteo Renzi. “Confermo che sono state assunte le iniziative preannunciate dall’interessato sui social”, ha detto il legale. Le denunce, spiega Renzi su Fb, sono indirizzate al procuratore di Firenze Creazzo e riguardano una “il signor Travaglio per aver detto che il governo Renzi ha ‘beneficato il gruppo Toto nel 2017’. Non so di cosa parli Travaglio. Ma so che il governo Renzi termina la propria esperienza nel 2016”. Le altre, indirizzate per competenza anche al procuratore di Genova, sono “per rivelazione di segreto bancario o istruttorio”.

