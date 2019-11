Questa sera, in tutta la Calabria su RTC Telecalabria ed in tutto il mondo su www.calabriachannel.it, consueto appuntamento settimanale con il programma “Le Interviste di RTC”.

Ospite in questa settimana è Daniele Rossi, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro. Intervista a tutto campo di Manuel Soluri. Rossi parla del ruolo delle Camere di Commercio in Italia, del futuro della Calabria, di Regione Calabria, delle funzioni delle Province, dello sviluppo di realtà della provincia come Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato, di gestione del territorio calabrese che spesso lascia a desiderare, di lavoro, di università, del futuro dei giovani in Calabria, delle iniziative natalizie supportate dalla Camera. Ma anche di politica, non escludendo totalmente in futuro un suo impegno diretto. Ed ancora, nella parte finale dell’intervista, dei suoi viaggi, dei suoi sogni e delle sue aspettative future come uomo e come figlio della Calabria. E fornisce anche qualche consiglio ai giovani che si approcciano al difficile mondo dell’impresa in una terra spesso difficile come la nostra.

