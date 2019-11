Il Circolo “Lauria”: “Pd calabrese in pieno baratro”

“Da segretario di circolo dico basta. L’inconsistenza, accompagnata in alcuni tratti da malafede e insopportabili pregiudizi, ha portato il Pd Calabria a un baratro di cui in alcun modo voglio essere responsabile. Il fallimento è già nello stato delle cose. Un fallimento vero e amaro, considerato che tutte le strategie messe in atto dai responsabili nazionali e dalla gestione commissariale non hanno prodotto alcun risultato, considerato che a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, il Pd non ha alleati, non ha un candidato presidente, ma non ha, soprattutto, alcuna idea di come presentarsi al corpo elettorale e cosa dire ai calabresi”. Lo afferma il segretario del circolo Pd di Catanzaro “E. Lauria” Antonio Menniti. “Un fallimento clamoroso – prosegue – che mortifica quanti credono in questo partito, un fallimento che toglie ogni possibilità di concorrere ad un risultato accettabile alle prossime elezioni e che lascerà solo macerie, che noi calabresi dovremo rimuovere. Ed è proprio questo scenario a rendere tutto più ingiusto e insopportabile: essere trattati con sufficienza e quasi fastidio, per mesi hanno giocato con Calabria, sapendo che poi i danni provocati li avrebbero dovuti riparare i calabresi. Non si sto e, a questo punto, invito il commissario e la dirigenza nazionale del partito ad essere coerenti con questo piano di distruzione e valutare di non partecipare proprio alle prossime regionali. Abbiano il coraggio di assumersi fino in fondo tutta la responsabilità del loro fallimento. Oppure, se ne vadano via e ci consentano quantomeno di sopravvivere a questa assurda e inaccettabile condizione”. “Troveremo – conclude Menniti – una via su cui rimetterci in cammino, per recuperare il senso del nostro impegno politico. A partire da questa bella esperienza di comunità e partecipazione che sta maturando attorno al movimento delle sardine che in Calabria vede protagonista Jasmine Cristallo, una giovane donna caparbia e orgogliosa che, anche ieri nella sua apparizione in tv, è riuscita a portare alla ribalta il volto di una terra affatto rassegnata, combattiva, competente. Brava Jasmine, sei una figlia di questa città, avanti tutta”.

“Il “grido di dolore” lanciato da Antonio Menniti, segretario del circolo PD “Enzo Lauria” di Catanzaro, non deve, per nessun motivo, cadere nel vuoto. Sono ore drammatiche, difficili e non servono più dilazioni temporali o tatticismi inutili”. Lo afferma l’ex senatore Donato Veraldi. “Il contrasto al sovranismo ed alle destra estrema – si legge in una nota – può e deve avvenire con una sola modalità: l’unità forte e generosa di tutte le forze, nessuna esclusa, che si oppongono alla deriva sovranista e demagogica delle destra salviniana. Lancio, ora e subito, un appello accorato al Commissario regionale Stefano Graziano ed al Capogruppo PD in Consiglio regionale Mimmo Battaglia perché radunino immediatamente, intorno ad un tavolo, tutti gli eletti del PD nel Consiglio regionale e del Gruppo Democratici e Progressisti perché, insieme, nell’ora grave che viviamo, ritrovino le comuni ragioni di una appartenenza che non può essere vissuta nella lacerazione e nelle divaricazioni suicide”.

