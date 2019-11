L’Amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata da Sergio Abramo, partecipa, con il proprio sistema museale, alla seconda Giornata regionale dei Musei di Calabria, organizzata dall’assessorato all’Istruzione e Attività culturali della Regione per domani, sabato 30 novembre. “L’Amministrazione – è scritto in una nota – ha voluto cogliere questa occasione di divulgazione culturale e di intrattenimento offrendo una serie di iniziative, diverse per ogni realtà museale e fruibili gratuitamente, che consentiranno ai visitatori di ogni età di trascorrere un’intera giornata calati nelle splendide collezioni dei musei provinciali. Si parte dal MUSMI (Museo Storico Militare Brigata Catanzaro), sito nel Parco della Biodiversità, che, in seguito ad un recente riallestimento, si è arricchito di nuovi cimeli che vanno dal periodo napoleonico al secondo conflitto mondiale, senza dimenticare l’imponente diorama della Battaglia ottocentesca di Maida. Sempre durante la mattinata di domani, il MARCH (Museo Archeologico e Numismatico), sito in Villa Margherita, ospiterà un’iniziativa della delegazione FAI di Catanzaro, che grazie alla preziosa collaborazione della 4Culture s.r.l.s., società di servizi per la cultura che gestisce la struttura museale, darà vita al progetto ‘Museo da favola’, finalizzato a presentare l’arte e la cultura in modo nuovo e divertente ai piccoli visitatori delle scuole primarie e secondarie cittadine. Nella seconda parte della giornata, l’offerta del Sistema Museale della Provincia si arricchisce con l’evento organizzato dalla Fondazione “Rocco Guglielmo”, al MARCA, in cui alle 18.30 si terrà l’inaugurazione della mostra del maestro Pino Pingitore ‘L’anima e la visione/1969-2019. 50 anni tra ricerca artistica e progettazione grafica’, a cura di Giorgio Bonomi e Luigi Polillo. L’esposizione presenta il percorso creativo di uno degli artisti calabresi più significativi nel panorama dell’arte contemporanea”.

