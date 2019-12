di RTC Sport

Il Catanzaro perde male in casa con la Ternana. Va sotto nel primo tempo al 17′ per opera di Palumbo che colpisce con un sinistro dalla lunga distanza al 17′. Il Catanzaro reagisce e Statella si guadagna un calcio di rigore. Sul dischetto c’è Kanoute, destro forte e secco ma Tozzo vola all’incrocio ed intercetta, negando il pareggio. Ma il Catanzaro riacciuffa ugualmente la Ternana nel secondo tempo. Pareggia Celiento, difensore che segna quasi quanto un attaccante. La squadra di Grassadonia prova a vincere e va vicina al secondo gol. La Ternana è maliziosa e nel finale molto astuta. Defendi colpisce il palo, sulla respinta sopraggiunge Martinelli che sfortunatamente la butta dentro nella sua porta. Il 3 a 1 negli ultimi secondi. Statella perde palla, Vantaggiato apparecchia per Paghera, diagonale destro chirurgico che chiude la gara.

