“Il porto è ancora baricentrico nelle rotte internazionali, le nuove gru fanno ben sperare ma ora serve mantenere gli impegni, iniziando dal bacino di carenaggio e dal gateway ferroviario, strumenti essenziali per il rilancio, senza trascurare la nomina di un presidente dell’autorità portuale calabrese, che conosca il territorio e che abbia come unico obiettivo lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e del suo retroporto” Lo afferma, in una nota, il vice sindaco della città, Valerio Romano. “Attraverso i giornali – spiega – abbiamo appreso, che l’assessore regionale Francesco Russo ha cambiato idea sull’apertura dello sportello fisico della Zes. Bene, anzi benissimo. Come amministrazione comunale, già nel mese di luglio avevamo dato piena disponibilità ad utilizzare come sede dello sportello fisico zes l’Urban center di Gioia Tauro. Siamo sempre più convinti, che sia la strada giusta. Siamo disponibili da subito ad affidare gratuitamente i locali dell’urban center per dare vita allo sportello fisico. Sarà un aiuto concreto per gli investitori, che saranno indirizzati in tutti quegli atti burocratici necessari per insediare le nuove attività produttive nel porto e nel retroporto di Gioia Tauro”.

