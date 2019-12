La manovra arriverà in Aula al Senato lunedì 9 alle 12. E’ poi previsto che la discussione continui martedì. E’ quanto stabilito dalla conferenza dei capogruppo. L’impasse sul decreto fiscale che si sta registrando alla Camera sta rallentando anche l’esame della legge di Bilancio al Senato. I tecnici della Ragioneria, infatti, secondo quanto viene riferito, sarebbero di nuovo impegnati sul decreto, per problemi di coperture di alcune delle modifiche approvate nella maratona notturna in commissione Finanze alla Camera, mentre avrebbero dovuto concentrarsi sugli emendamenti alla manovra. La commissione Bilancio del Senato ha lavorato sulle proposte di modifica (circa 700) solamente sabato scorso. Poi si sono susseguiti una serie di rinvii delle sedute di commissione, sostituiti da riunioni di maggioranza a oltranza per cercare di fissare almeno i capitoli da affrontare a Palazzo Madama. Visto il dilatarsi dei tempi, però, si fa sempre più insistente il tam tam tra deputati e senatori che anche per la manovra possano profilarsi modifiche in un solo ramo del Parlamento, con la seconda lettura alla Camera che si potrebbe limitare alla certificazione dei cambiamenti apportati al Senato. Si apprende intanto che il decreto per il prestito ad Alitalia non confluirà nel decreto fiscale.

