“Lunedì 2 dicembre 2019 è stato sottoscritto con Trenitalia il nuovo Contratto di Servizio, di durata quindicennale, per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale”. E’ quanto si afferma in un comunicato dell’Ufficio stampa della Giunta regionale. “Il contratto – riporta il comunicato – prevede ingenti investimenti ed un articolato sistema di controllo della qualità del servizio erogato ai clienti pendolari. I contenuti di dettaglio del nuovo Contratto saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per il prossimo 11 dicembre alla presenza dei vertici di Trenitalia, di Art-Cal e del presidente della Regione, Mario Oliverio”.

