Sette tonnellate di rifiuti rimossi dai fondali dell’Isola di Dino grazie a Regione e Italia Nostra

“E’ stata presentata oggi, nella Cittadella regionale, la conclusione del progetto di rimozione rifiuti nei fondali marini dell’Isola di Dino, finanziato dalla Regione e realizzato in sinergia con Italia Nostra, all’interno di un’articolata Strategia regionale per la tutela della biodiversità”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. Durante l’intervento di rimozione dei rifiuti sono stati recuperati e portati a raccolta differenziati ben 6.720 chilogrammi di scarti di cui 3.020 kg di pneumatici; 2.960 di rifiuti plastici e 740 di rifiuti indifferenziati. “Un’attività che il dipartimento Ambiente, sotto l’impulso del presidente Oliverio e dell’assessore Rizzo – è detto nel comunicato – ha messo in atto sia per finalità conservazionistiche che per la valorizzazione turistica dell’immenso capitale regionale. Un programma organico di interventi che ha intercettato importanti risorse economiche della programmazione: 30 milioni di euro. All’incontro odierno erano presenti l’assessore all’Ambiente Antonella Rizzo, il dirigente del settore Parchi ed aree naturali protette, Giovanni Aramini, il consulente scientifico di Italia Nostra Adriano Paolella, il consigliere nazionale di Italia Nostra Cesare Crova e il presidente di Italia Nostra della provincia di Catanzaro Elena Bova.

