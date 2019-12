Il Prodotto interno lordo in termini reali è previsto salire dello 0,2% nel 2019, “in deciso rallentamento” rispetto all’anno scorso (+0,8%). Così l’Istat nelle ‘prospettive per l’economia italiana’, limando la stima rilasciata a primavera (+0,3% per il 2019). La crescita risulterebbe invece “in lieve accelerazione nel 2020”, con un aumento dello 0,6%. “L’attuale scenario di previsione” della crescita “è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da possibili evoluzioni negative dei conflitti tariffari e delle turbolenze geopolitiche con riflessi sfavorevoli sull’evoluzione del commercio internazionale e sul livello di incertezza degli operatori”. Il tasso di disoccupazione quest’anno segnerebbe “un deciso miglioramento”, attestandosi al 10,0% (dal 10,6% del 2018). Così l’Istat nelle ‘prospettive per l’economia italiana’. Nel 2020 l’indicatore scenderebbe “marginalmente”, al 9,9%. L’Istituto dunque prevede “il proseguimento della dinamica positiva del mercato del lavoro”.

