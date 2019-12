LAMEZIA TERME. “Oggi ritorna la democrazia”. E’ quanto ha detto il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, all’atto del suo insediamento alla guida del Comune dopo il successo alle ultime elezioni amministrative. Mascaro, già sindaco nella precedente consiliatura fino allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose disposto dal governo nel novembre 2017, è stato ufficialmente proclamato nella carica questa mattina. Mascaro ha poi aggiunto: “Sono di nuovo in quella che considero casa mia nel giorno del ricordo di una delle più grandi tragedie di questa città, quella degli otto ciclisti che persero la vita in un incidente stradale 9 anni fa. E oggi si celebra il ritorno della democrazia, ed è un passo avanti. Faccio poi un appello all’intera città: è giunta l’ora della pacificazione, della normalizzazione, della serenità e dell’operosità di tutti, nessuno escluso, affinché Lamezia possa andare avanti. Non devono esistere divisioni, è necessario il contributo di tutti. Qui non si gioca la partita Mascaro, la partita Giunta, oggi la partita della vita – ha sostenuto il sindaco – la gioca la città. Auspico che prevalga il senso di responsabilità e credo che tutte le istituzioni che operano sul territorio per garantire serenità, per la legalità e la crescita, giustizia e progresso debbano sedersi attorno allo stesso tavolo per il bene della città. Una città che ha sofferto tanto, che non è riuscita a identificarsi nella gestione commissariale ma che da oggi – ha concluso Mascaro – può lavorare tutta insieme per superare le problematiche”. Mascaro ha anche varato la Giunta, nella quale non ci sono riconferme di nomi della passata amministrazione: dell’esecutivo comunale fanno parte Antonello Bevilacqua (vicesindaco), Sandro Zaffina (Bilancio), Teresa Bambara (Servizi sociali), Giorgia Gargano (Cultura), Francesco Dattilo (Urbanistica), Gianfranco Luzzo (Sanità), Luisa Vaccaro (Sport e spettacolo).

