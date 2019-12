Acqua, interrotta l’erogazione in alcuni quartieri di Catanzaro

CATANZARO. Un’improvvisa rottura su un tratto di condotta idrica di competenza della Sorical ha causato l’interruzione del servizio idrico nei quartieri Sala, Campagnella, Signorello, Fondachello e via Lucrezia della Valle a Catanzaro. Lo ha comunicato l’ufficio Acquedotti del Comuneinformato dalla Sorical, società che gestisce le risorse idriche per conto della Regione. I lavori di riparazione – rende noto il Comune – sono già cominciati. La normalizzazione dell’erogazione dovrebbe avvenire in giornata.

