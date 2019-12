“E’ essenziale il lavoro, è essenziale l’industria: senza l’industria non c’è futuro nemmeno al Sud. Condivido l’appello di Landini, penso che ne parleremo con il presidente del Consiglio nelle prossime ore”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che ha partecipato, stamattina, alla Provincia di Cosenza, ad un incontro con sindaci e forze sociali e produttive del territorio. “Abbiamo la necessità di rilanciare gli investimenti pubblici e privati – ha detto Provenzano – e farlo in particolare nel Mezzogiorno, ma non per difendere il Sud: è un interesse dell’intero Paese, anche del Centro-Nord, attivare lo straordinario potenziale di crescita del Sud, e in particolare dare lavoro buono ai giovani che stanno andando via”. “Siamo pronti dal prossimo 27 gennaio a collaborare con chiunque sia il presidente della Regione Calabria per sviluppare le tante possibilità che in questa regione mancano ma che ci devono essere”. È quanto ha affermato invece il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri (M5S), a Lamezia Terme nella tappa conclusiva del suo tour in Calabria, partito sabato scorso. ieri Cancelleri si è recato nella località sulla strada statale 18 “Tirrenica” per rendere omaggio agli otto cicloamatori lametini che il 5 dicembre 2010 persero la vita dopo essere stati travolti da un’auto. “Al di là delle commemorazioni – ha spiegato Cancelleri – la sicurezza sulla statale 18 è rimasta la stessa di quel tragico fatto. Qui bisogna intervenire”. Parlando con i giornalisti, Cancelleri ha poi fatto un bilancio sulla complessiva situazione delle infrastrutture in Calabria, partendo dalla Statale 106 Jonica. “Il 2020 – ha rilevato il viceministro – cominciano i lavori nel tratto finale da Sibari a Taranto. Poiché io sono uomo del Sud e ai proclami non credo, né sono venuto a farne neanche io, già a gennaio tornerò in Calabria perche la ditta Astaldi mi ha detto che mi farà trovare il campo base aperto, e questo – ha sostenuto Cancelleri – è il primo punto di partenza per capire se il loro crono-programma funziona”.

