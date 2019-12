Gli iscritti M5s residenti in Emilia-Romagna e in Calabria (sempre se iscritti da almeno sei mesi e con documento certificato) potranno votare su Rousseau, dalle 10 alle 19 di mercoledì 11 dicembre, per decidere la lista dei candidati alle regionali. Per la Calabria potranno scegliere i candidati consiglieri regionali e il candidato presidente. Per l’Emilia-Romagna invece domani si voterà per i candidati consiglieri regionali e giovedì – sempre dalle 10 alle 19 – per il candidato presidente. Ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau potrà esprimere, in entrambe le regioni, fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione. Per la Calabria si tratta, in effetti, di “ratificare – così si legge sul Blog delle Stelle – la proposta di Paolo Parentela, individuato come referente per la campagna elettorale dei portavoce calabresi, di candidare come presidente della Regione Calabria Francesco Aiello, nell’ambito di una coalizione composta dal Movimento 5 Stelle e liste civiche. In caso di mancata ratifica della scelta del Capo Politico, avrà luogo un’ulteriore votazione nella giornata di giovedì 12 dicembre nel corso della quale gli iscritti saranno chiamati a votare il candidato presidente in una lista composta dai 3 candidati consiglieri più votati di ogni circoscrizione. In caso di rinuncia da parte di un candidato, verrà individuato il candidato immediatamente successivo avente gli stessi requisiti. Gli iscritti in questo caso potranno esprimere una sola preferenza”. Quanto all’Emilia-Romagna, come detto, “ogni iscritto abilitato a votare su Rousseau potrà esprimere fino a 3 preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione. Il candidato consigliere arrivato primo nella propria circoscrizione, entrerà a far parte della lista dei candidati alla carica di candidato presidente per la votazione di giovedì 12. In caso di rinuncia da parte di un candidato consigliere a partecipare alle votazioni per il candidato presidente verrà individuato il candidato immediatamente successivo avente gli stessi requisiti. Gli iscritti in questo caso potranno esprimere una sola preferenza”.

