CATANZARO/ Per il secondo anno consecutivo due bellissimi alberi di Natale, di cui uno alto 15 metri, sono stati allestiti ed illuminati nel cortile antistante la chiesa di San Pio X a Catanzaro. Presenti le telecamere di RTC, la Televisione regionale della Calabria ed unica TV della città di Catanzaro. Le luminarie, che ricordano l’azzurro del cielo ed il luccichio delle stelle, sono state realizzate grazie al fattivo contributo di numerosi parrocchiani per la gioia di bambini ed adulti che vedono negli alberi il simbolo della speranza e della vita. Meravigliosi e splendenti anche gli addobbi che adornano l’entrata della chiesa e gli alberelli posti ai lati della stessa. Alla benedizione degli alberi ha proceduto don Franco Isabello, parroco della chiesa e punto di riferimento per l’intera comunità.

