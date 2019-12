Gli iscritti residenti in Calabria dicono sì, sulla piattaforma Rousseau, alla candidatura di Francesco Aiello ma il M5S esce dalla votazione spaccato. Sono state espresse in totale 2.167 preferenze: di queste 1150 (53,1%) sono andate ad Aiello. Le restanti 1017 (46,9%) no. Tra i candidati consiglieri regionali i più votati sono stati: Rosella Cerra, Vittorio Bruno e Guglielmo Minervino.