Fondi Ue, Calabria seconda regione del Sud per spesa

Si è tenuto presso gli uffici della Regione un incontro tra il vicepresidente e assessore alla Programmazione nazionale e comunitaria della Regione Calabria, l’Autorità di Gestione e i responsabili del monitoraggio del Por Calabria 2014-2020, finalizzato a verificare lo stato di attuazione del programma sotto il profilo dell’avanzamento della spesa in relazione al raggiungimento del target “n+3” al 31 dicembre 2019. In apertura dei lavori è stata svolta un’analisi comparativa sullo stato di attuazione dei Programmi Operativi delle Regioni meno sviluppate: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Dall’analisi effettuata – che non ha tenuto conto della Regione Basilicata, le cui performance di spesa sono influenzate da una riduzione di quasi il 50% della quota nazionale della dotazione del programma – è emerso come la Calabria sia la Regione che, dopo la Puglia, registra la spesa più alta nel panorama del Mezzogiorno. Tale circostanza si evince dai dati riferiti al 31 agosto 2019 e scaricabili dal sito del MEF: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/attivita_istituzionali/monitoraggio/rapporti_finanziari_ue/monitoraggio_politiche_di_coesione_2014-2020, tabella 7).

redazione@giornaledicalabria.it