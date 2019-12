La Corte di Cassazione ha dichiarato incandidabile per un turno elettorale (da scontare alle elezioni comunali, provinciali e regionali) l’attuale sindaco di San Calogero (Vibo Valentia), Nicola Brosio, e gli ex assessori Domenico Staropoli e Antonino Stagno a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi dell’ente nel 2013. Nel 2015 il sindaco Brosio è stato rieletto ed è attualmente in carica. Lo scorso anno ha aderito a Forza Italia, Ai tre amministratori (sindaco e due ex assessori) veniva contestato di non aver impedito l’infiltrazione mafiosa nel Comune di San Calogero, il cui scioglimento risale al 2013 ed è stato confermato dal Tar e poi dal Consiglio di Stato in accoglimento di una proposta del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Vibo Valentia.

