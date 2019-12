Paura a Tropea, centro turistico del Vibonese, per le mareggiate. L’ondata di maltempo ha portato il sindaco a firmare un’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e di sospensione del tradizionale mercato settimanale in programma per la giornata di domani, sabato 14 dicembre. Disposto anche il divieto di transito pedonale e veicolare sul lungomare. A Tropea e dintorni sono attese raffiche di vento sino a 100 chilometri orari con ode quindi sino a sei metri di altezza. L’ultima mareggiata a Tropea, nel gennaio del 2017, ha causato enormi danni al lungomare, ripristinato solo da qualche mese.

redazione@giornaledicalabria.it