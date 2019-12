Dopo il trionfo elettorale Boris Johnson è andato a Buckingham Palace per incontrare la regina Elisabetta e ricevere l’incarico. Le elezioni britanniche hanno consegnato a Johnson e ai Tory un’ampia maggioranza assoluta a Westminster, le chiavi di Downing Street per i prossimi 5 anni e il lasciapassare per una Brexit che, a 3 anni e mezzo dal referendum del 2016, diventa irreversibile. La sterlina intanto vola sui mercati valutari nel cambio con il dollaro e l’euro. “Mi congratulo con Boris Johnson e mi aspetto che il Parlamento britannico ratifichi il prima possibile l’accordo” negoziato sulla Brexit, ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. La Ue “è pronta a discutere gli aspetti operativi” delle relazioni future, ha aggiunto. Il partito conservatore ha incassato oltre 360 seggi su 650, mentre al Labour di Jeremy Corbyn ne vengono attribuiti circa 200. “Una decisione inconfutabile dei britannici”, commenta Johnson che aggiunge: “Con questo mandato realizzeremo la Brexit”. Un risultato che non si vedeva dai tempi di Margaret Thatcher e che segna invece la disfatta peggiore da decenni per il Labour.

