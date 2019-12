“Raddoppio del fondo per la Strategia nazionale aree interne (SNAI: + 200 milioni) e ulteriori 90 milioni per incentivare commercio e artigianato nei Comuni ricadenti nelle Aree interessate: è attraverso queste concrete misure inserite nella legge di bilancio che si manifesta la meritoria azione del Pd in un ambito estremamente rilevante per i territori calabresi. Il mio plauso, pertanto, al ministro per il Sud Provenzano e al capogruppo Pd in Commissione Bilancio Melilli”. È quanto afferma il consigliere regionale Mimmo Bevacqua. “Il passaggio dalle attuali 72 aree progetto a 150 – prosegue – è un balzo significativo ma ancora più importante mi pare l’inserimento di una nuova categoria di strumenti di intervento. Come, nel mio piccolo, indicavo nella mia proposta di legge del 2018 per i piccoli Comuni calabresi, il modello di gestione derivante dal connubio di SNAI e SRAI (Strategia Regionale Aree Interne) ha mostrato evidenti carenze, in ragione sia del mancato coordinamento tra centro e periferia, sia della mancata condivisione delle idee di sviluppo dei territori. Ecco perché proponevo e propongo di aggredire e risolvere le marginalità in tempi rapidi e con azioni immediate, quali l’abbattimento di tasse e tributi sugli immobili destinati ad attività economiche e la riduzione dell’aliquota IRAP per le aziende che investono nei territori di piccoli Comuni”. “Considerando – conclude Bevacqua – che l’80% dei Comuni calabresi rientra, a vario titolo, nella categoria delle aree interne, si comprende bene quanto si debba insistere in questa direzione e quanto sia importante la consapevolezza maturata nel governo nazionale”.

