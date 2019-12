di RTC Sport

LENTINI/ Un’altra giornata memorabile. La Reggina vince nel recupero a Lentini e si regala l’undicesima vittoria consecutiva di un campionato finora travolgente. La squadra amaranto è campione d’inverno con 10 punti di vantaggio sulle seconde, Bari e Potenza, che scavalcano Ternana e Monopoli. Una gara pazzesca al Nobile, sempre sul filo del rasoio. Onore ai siciliani, da stasera ultimi in classifica, che hanno tenuto testa alla capolista. Davanti a mille tifosi amaranto giunti in Sicilia che hanno letteralmente invaso il settore ospiti, la Reggina ha giocato praticamente in casa. Alla Leonzio resta un ottimo incasso alo botteghino ma punti zero.

Cronaca. Gara equilibrata nonostante i 35 punti di divario in campo. Primo brivido al 26′ quando un cross di Garufo diventa un tiro pericoloso, Nordi si salva con affanno. Al 40′ cross insidioso di Bariti, testa di Petta, Guarna chiude con difficoltà. Al 45′ traversone tagliato di Rubin per la testa di Denis ma l’argentino spedisce alto. 0 a 0 all’intervallo e pochi sussulti.

La ripresa si apre con il palo di Simone Corazza al 56′. Tutto inutile pero’, l’attaccante era in fuorigioco. Al 62′ ecco la sorpresa. Fallo in area di Rolando, ammonizione per lui e rigore per la Sicula. Dagli 11 metri trasforma Scardina che spiazza Guarna e la Reggina è inaspettatamente sotto. Passano soli 5′ e la capolista pareggia. Cross invitante dello sgusciante Rivas per German Denis che di testa fa 1 a 1. Dopo il pari la capolista potrebbe allungare ma fallisce una comoda occasione al 74′. All’85’ super chance per Rivas che finta il tiro, poi rientra sul destro ma un difensore gli ruba il tempo nel momento cruciale. Gara che si avvicina alla conclusione ma la capolista ha ancora birra in corpo. Il lentinese Sosa si becca il secondo cartellino giallo e si fa cacciare. Ne approfitta la Reggina al quarto minuto di recupero, Reginaldo (foto) trova lo spiraglio giusto e quasi sul gong firma il 2 a 1 che fa esplodere i mille cuori amaranto al seguito della Reggina. E’ l’undicesima vittoria consecutiva, si chiude un girone trionfale girando a 49 punti, la realtà supera qualunque previsione ottimistica di inizio stagione. Manca un intero girone e le insidie sono tante ma questa nuova vittoria rappresenta per la Reggina un altro passo importantissimo verso l’obiettivo finale.

redazione@giornaledicalabria.it