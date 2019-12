di RTC Sport

Il Rende vince la terza gara stagionale, supera il Rieti nello scontro diretto, lo scavalca in classifica, abbandona l’ultimo posto e si lascia alle spalle anche la Leonzio. Domenica perfetta per i biancorossi. E’ accaduto esattamente quanto sperato, il Rende batte il Rieti e la Leonzio cade in casa con la Reggina.

Cronaca. Il Rende parte subito in quarta: ci prova Cipolla ma per i laziali risponde Marchegiani e Zampa qualche minuto dopo. Ancora Rende con un tiro telefonato dello sgusciante Morselli. Alla mezz’ora prodezza di Savelloni che mura De Pauli. A seguire Giannotti va vicino al vantaggio.

Ripresa. Al 3’ ci prova Rossini che sfugge al fuorigioco ma il tiro da posizione defilata termina sull’esterno della rete. Al 12′ scambio Morselli-Giannotti con quest’ultimo che si presenta davanti a Pegorin ma il tiro è centrale.

Savelloni prodigioso nega la rete a Beleck. Vitofrancesco sugli scudi. Prima salva sulla linea di porta con un colpo di testa evitando il vantaggio reatino. Poi, al 35’ porta avanti il Rende riprendendo una ribattuta della traversa che lui stesso aveva colpito. Poi viene espulso per doppia ammonizione. Il Rende trema ma deve resistere. Il Rieti fa paura con il guizzo di Esposito che lambisce il palo. Ma alla fine fa festa il Rende che sale a 13 punti, lasciandosi dietro Rieti e Leonzio. Tricarico (in foto) almeno per ora puo’ sorridere. E domenica si gioca tutto in un altro scontro diretto a Bisceglie, gara che vale triplo.

