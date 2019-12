di RTC Sport

Catanzaro eliminato dal Catania nei quarti di finale di Coppa Italia di serie C. Biagianti al 76′ il marcatore etneo che condanna i calabresi alla resa. Una rete che ha stroncato completamente un Catanzaro già disordinato ed evanescente, con pochi spunti e pochissime accelerazioni, sempre troppo prevedibile negli ultimi 16 metri. Nel primo tempo rete annullata a Kanoute per i calabresi. Sembrava essere gol regolare. Poi poco altro per la squadra di Grassadonia che avrebbe dovuto fare di piu’ per vincere questa sfida importantissima, in quanto chi vince la Coppa Italia accede direttamente alla fase dei playoff nazionali di serie C come le terze in classifica in regular season. Il Catania vola in semifinale dove affronterà la Ternana e prova a dare un senso ad una stagione molto deludente finora. Nuova ed ennesima delusione per questa stagione totalmente negativa finora del Catanzaro del presidente Noto, sesto in classifica in campionato ed eliminato dalla Coppa Italia in una stagione partita con proclami di promozione diretta in estate da parte della dirigenza, proclami che si scontrano con una realtà totalmente differente.

