Catanzaro, il Liceo Scientifico “Siciliani” ha festeggiato 70 anni (Video)

CATANZARO/Mercoledì 18 Dicembre si è svolta a Catanzaro nel Cinema Teatro Comunale la festa per il 70° anniversario del Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”. Un momento di condivisione di un percorso e di una storia importante per la scuola e per la città. Studenti, docenti e famiglie che si incontrano in un comune cammino per la crescita della comunità cittadina e del territorio e sono diventati ambasciatori del “Siciliani” nel mondo.

Gli ospiti hanno visitato una mostra di ricordi dell’istituto ed acquistato lo speciale annullo filatelico realizzato per l’occasione da Poste Italiane. La dirigente scolastica del Liceo, prof.ssa Francesca Bianco, ai microfoni di RTC si è detta emozionata: “Abbiamo una storia importante da proseguire e tramandare attraverso i valori che hanno sempre contraddistinto questo Istituto”.

