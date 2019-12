“E’ un momento politico brutto e confuso, quello che sta accadendo in vista delle Regionali penalizza sia il centrosinistra che il centrodestra. Entrambi i poli sono arrivati ad una designazione dei rispettivi candidati oggettivamente tardiva, il che condiziona fortemente le scelte dei calabresi che sono storditi per cio’ che sta avvenendo nella politica regionale e nazionale”. E’ quanto ha dichiarato Sergio Abramo, sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro ai microfoni di RTC rispondendo ad una domanda del giornalista Manuel Soluri in merito alle scelte dei candidati alla presidenza della Regione Calabria. “Si è verificato un fenomeno inconsueto. Sia il polo di centrosinistra che quello di centrodestra hanno perso del tempo, accartocciandosi sulle decisioni da prendere. Le scelte si potevano fare due mesi prima. Invece ora ci sarà poco spazio per la campagna elettorale vera e propria che durerà sostanzialmente venti giorni, dall’Epifania al 26 gennaio. Di programmi, ovviamente, ancora non se ne parla. Speriamo, comunque, nonostante il poco tempo a disposizione, di riuscire a convincere i calabresi a votare per il centrodestra” ha concluso Abramo durante l’intervista che potrete seguire questa sera nel TG di Calabria di RTC alle ore 20,30/22,30/23,30 su RTC e www.calabriachannel.it