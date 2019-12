di RTC Sport

Il Cosenza compie un’impresa all’Arena Garibaldi “Romeo Anconetani” di Pisa. La squadra silana espugna lo stadio toscano con una prestazione sontuosa e si rilancia in una giornata che potrà rivelarsi cruciale. Se il team di Braglia avesse perso, la situazione in classifica, già precaria, si sarebbe ulteriormente aggravata. Invece no. Arriva un segnale forte e chiaro dal Cosenza, che reagisce ad un periodaccio con una prestazione di spessore e personalità ed un primo tempo magistrale, per carattere, cattiveria agonistica e concretezza. Emmanuelle Riviere apre le marcature al 27′. Broh su assist dello scatenato Riviere consolida al 40′, ancora l’indiavolato Riviere di fatto la chiude nel recupero del primo tempo. Il Pisa è vistosamente ferito ma prova a rialzarsi: Fabbro suggerisce per Birindelli che accorcia il divario al 67′. I toscani di Luca D’Angelo costruiscono una grande chance per rientrare prepotentemente in partita ma Davide Moscardelli fallisce l’occasionissima di un calcio di rigore al 71′ ipnotizzato dal bravo Perina. Negli ultimi istanti il Pisa rimane in 10 per il doppio cartellino giallo a Marin. Il Cosenza vince ed esulta, è una vittoria fondamentale per il futuro. In una settimana la squadra rossoblu’ si gioca molto. Giovedì 26 nel turno infrasettimanale arriva l’Empoli. Si gioca alle 12,30 al San Vito-Marulla. Poi nell’ultimo impegno del 2019, prima della pausa, i lupi renderanno visita alla Juve Stabia al Menti in una sfida diretta importantissima in chiave salvezza. La squadra campana ha vinto anche oggi, 2 a 0 al Venezia, scavalcando in classifica i lagunari, e vive un eccezionale momento di forma. Lupi con 3 punti in piu’ ma sempre terzultimi. La vittoria odierna del Cosenza è un successo di platino ma non bisogna mollare di un centimetro fino al 29 dicembre. Poi si faranno i conti ed anche le scelte di mercato in vista della seconda parte del campionato che sarà cruciale per il futuro dei lupi.