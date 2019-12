PISA/ E’ soddisfatto Piero Braglia della prestazione del suo Cosenza all’Arena Garibaldi di Pisa e della vittoria per 3 a 1. “Abbiamo disputato un gran primo tempo, simile a quello della partita con l’Ascoli. Fortuna aver fatto anche il terzo gol, altrimenti avremmo rischiato. Buona prestazione contro una squadra importante. Sono contento per i ragazzi, meritano questa gioia dopo settimane certamente difficili. Non ha senso iniziare a parlare di calciomercato fin d’ora. Ci sono ancora due gare di campionato prima della sosta. Noi dobbiamo andare avanti con questi ragazzi, siamo soddisfatti di loro. Oggi ho scoperto anche Broh ed è esclusivamente colpa mia non averlo fatto prima. Non gli avevo mai dato fiducia, con questa partita ha dimostrato tutte le sua qualità e non parlo così per il gol realizzato ma per i novanta minuti complessivi. Bisogna fargli i complimenti. Rivière ha accusato un piccolo problema fisico, altrimenti non l’avrei sostituito. Lui e Machach hanno indirizzato la gara sui nostri binari con giocate di altra categoria. A proposito di Machach: sta ritornando il calciatore che aveva convinto il Napoli ad acquistarlo. Rivière faceva la differenza al Monaco, figurarsi se non poteva essere lo stesso anche qui. Sono solo due le partite che abbiamo toppato clamorosamente finora: contro il Livorno in casa e a con l’Entella. Nelle altre siamo stati penalizzati per singoli episodi. Oggi è andata bene e abbiamo portato a casa tre punti importanti”.

