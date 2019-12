“Credo che i calabresi debbano guardare con fiducia al futuro, anche se il futuro bisogna conquistarlo e per noi calabresi il futuro è sempre stata una conquista quotidiana”. Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, nel tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie nella sede della Giunta. “Purtroppo – ha aggiunto Oliverio – siamo una regione che deve conquistare tutto con le proprie forze, nessuno ci ha mai regalato nulla e nessuno ci ha mai aiutato. Dobbiamo avere questa consapevolezza per metterci una marcia in più. Faccio tanti auguri ai calabresi di un buon Natale e di un buon anno nuovo. Noi abbiamo energie e risorse importanti, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Auguro che il 2020 possa segnare l’apertura di una fase nuova: nel cielo ci sono nubi burrascose, ma – ha concluso il governatore – dobbiamo avere fiducia e soprattutto consapevolezza delle nostre forze, perché con le nostre forze e unendo le nostre forze possiamo farcela”. “No comment”. E’ stata questa la risposta che il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha dato ai giornalisti che gli chiedevano sviluppi dopo che domenica sera il segretario nazionale del Pd, Zingaretti, ha rivolto al governatore l’invito a ritirare la sua candidatura per sostenere la corsa dell’imprenditore Pippo Callipo, appoggiato dai democrat. Oliverio, sempre domenica sera, aveva dato riscontro all’invito di Zingaretti affermando: “L’appello del segretario del mio partito non mi lascia indifferente” e rinviando la decisione alla riunione con la sua coalizione svoltasi nel pomeriggio di ieri.

