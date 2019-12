CATANZARO. Gli uomini della Polizia di Stato di Catanzaro hanno salvato una anziana donna che era caduta, a causa di un malore, all’interno della sua abitazione. Alle 5 di mattina le volanti sono intervenuti in una via cittadina, in quanto era giunta alla locale sala operativa una segnalazione relativa a una donna che gridava aiuto, senza che nessuno, tuttavia, riuscisse a capire la provenienza della richiesta di soccorso.Giunti immediatamente sul posto gli uomini della squadra volante hanno individuato il condominio da dove provenivano le urla. Una volta giunti al secondo piano hanno trovato l’appartamento riuscendo ad aprire la porta e ad entrare all’interno dell’abitazione, dove, nella camera da letto, c’era un’anziana signora riversa a terra, caduta a causa di un malore, dal quale non era riuscita ad alzarsi. Sono stati quindi chiamati i soccorsi e le condizioni di salute della signora sono migliorate.

