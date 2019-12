La tradizione del Natale resta forte nel Meridione d’Italia dove sono numerose le rappresentazioni dal vivo, come i presepi viventi o i mercatini di Natale. In Calabria, in tutte e cinque le province, sono innumerevoli gli appuntamenti. Oggi, giovedì 26 dicembre, nel giorno della festività di Santo Stefano, si svolgerà la rappresentazione del Presepe Vivente. Vediamo dove:

In provincia di Catanzaro l’appuntamento oggi è nel centro montano di Cerva. Da domani a domenica, invece, una rappresentazione imperdibile del presepe vivente si svolgerà nel borgo antico di Simeri Crichi con moltissimi figuranti ed un’atmosfera magica in un borgo che si presta perfettamente per un’iniziativa del genere. Per la giornata di oggi segnaliamo, inoltre, la rappresentazione in vernacolo a cura del gruppo Arci-Uisp Teatrarci di Sersale nell’auditorium Porta del Parco del comune di Sersale.

La fa da padrona la vastissima provincia di Cosenza: manifestazioni del presepe vivente a Paola, nei pressi del santuario di San Francesco, a Castrovillari, Morano Calabro, Carolei, Luzzi.

Presepe vivente anche a Ricadi e Piscopio, in provincia di Vibo, ed a Rosarno, grosso centro della Piana in provincia di Reggio Calabria. Sempre nella provincia reggina si svolgeranno manifestazioni interessanti nei centri aspromontani.

Non mancheranno iniziative natalizie anche in provincia di Crotone.

Per le tue manifestazioni scrivi a:

redazione@giornaledicalabria.it rtctelecalabria@email.it