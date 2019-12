CATANZARO/ Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Maurizio Ferrara a Catanzaro nella Basilica dell’Immacolata. Il dottor Ferrara, segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, 63 anni, è deceduto il 23 dicembre per un malore mentre era alla guida della sua auto sulla tangenziale del capoluogo calabrese. Ferrara era in auto assieme alla moglie e alla figlia quando è stato colto da un infarto. A seguito del malore l’auto è sbandata finendo sul guardrail. Ferrara viene ricordato da tutti con stima ed affetto. Uomo gentile e posato, lascia in coloro che lo hanno conosciuto un ricordo nitido ed indelebile di stile, professionalità ed umiltà. Particolarmente toccante, al termine dei funerali, il ricordo di Maurizio Ferrara fatto dal figlio Alessandro: un ricordo che ha raccontato bene le qualità del defunto e ha colpito e commosso tutti i presenti per la sua semplicità. Maurizio Ferrara era da tutti apprezzato per la sua signorilità, la sua competenza e il suo equilibrio. Lascia un grande vuoto, oltre che tra i suoi cari, in tutta la città di Catanzaro.

“Sono ore di profondo sgomento e dolore quelle che viviamo. E di improvviso smarrimento per la perdita di un professionista serio e capace, di un amministratore diligente, di un collega, di un amico, di un punto di riferimento per l’intero sistema camerale calabrese. È difficile, a poche ore dalla sua morte, immaginare come sarà la Camera di Commercio senza Maurizio Ferrara. È difficile guardare alla sua porta ora chiusa senza credere che arriverà da un momento all’altro. Qualsiasi parola, però, scelta per descrivere questi momenti e per descrivere quanto importante fosse il Segretario Generale Ferrara per la Cciaa di Catanzaro, non riuscirà a rendere concretamente ciò che è la realtà. Ad Anna, ad Alessandro, a Valeria, ai cari di Maurizio ci stringiamo in un abbraccio profondo e con loro condividiamo il dolore di una perdita così importante” ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi.

