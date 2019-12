Quattro candidati a Presidente e 15 liste per la Regione Calabria

Quattro candidati alla carica di presidente della Regione e 15 liste di candidati al Consiglio regionale. Alla scadenza del termine per la presentazione di liste e candidati, avvenuta oggi a mezzogiorno, sono questi i numeri delle elezioni regionali in Calabria in programma il prossimo 26 gennaio. I quattro candidati alla carica di presidente della Regione sono la parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli, per il centrodestra, l’imprenditore Pippo Callipo per il centrosinistra, il docente dell’Università della Calabria, Francesco Aiello, per il M5S, e il geologo Carlo Tansi, già capo della Protezione civile regionale. A sostegno della Santelli ci sono sei liste: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Jole Santelli presidente e Casa delle Libertà. Callipo avrà l’appoggio di quattro liste: “Io resto in Calabria”, Pd, Democratici Progressisti e “10 idee per la Calabria”. Due le liste che affiancheranno Aiello: il Movimento 5 Stelle e “Calabria Civica-Liberi di Cambiare”. Infine, per Tansi in lizza scenderanno in campo tre liste: “Tesoro Calabria”, “Calabria Libera e “Calabria Pulita”, queste ultime due peraltro in corsa solo nella circoscrizione elettorale Nord.