“Sulla vicenda Auteri ha già parlato il presidente Noto, spiegando i motivi della separazione con il tecnico. Io non voglio e non posso aggiungere altro. Auteri non è il primo e non sarà l’ultimo allenatore ad essere esonerato. Noi eravamo ripartiti con lui in estate con grande voglia di realizzare il progetto biennale voluto dalla dirigenza” ha affermato Pasquale Logiudice.

“Negli ultimi 3 mesi si è detto tutto ed il contrario di tutto, ognuno ha corso per conto suo. Tutto ciò non porta a nulla. Si continua a parlare della vicenda Auteri mentre il presidente ha ampiamente spiegato le ragioni di ciò che è successo” ha detto ancora Logiudice a RTC.

redazione@giornaledicalabria.it